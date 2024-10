“Grazie Nicolò Barella, sei stato vicino a noi da subito e hai dimostrato una sensibilità addirittura superiore a quella che tante persone, non vedendo e non sapendo, non hanno potuto capire! La famiglia Riva ti ringrazia e apprezza tanto!”.

Sono le parole che Nicola Riva, figlio di Gigi, ha affidato alla propria pagina Facebook, a seguito di una storia su Instagram pubblicata dal centrocampista sardo, che ritrae una sua foto da giovanissimo di fronte a Rombo di Tuono con la didascalia “Ciao Gigi, immensamente grazie! Sei stato e sarai sempre il nostro mito”.

Nicola Riva ha risposto così al gesto simbolico di Barella.

Era scoppiata una polemica sul web da parte dei tifosi che hanno criticato l’assenza di Barella, considerato figlioccio di Rombo di Tuono, ai funerali di Gigi.