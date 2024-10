Per due giorni alla deriva su un gommone di quattro metri, un cittadino tedesco di 44 anni, Walter Stendel, da tempo residente a Porto San Paolo con i figli dopo la morte della moglie, è stato recuperato dagli uomini della Capitaneria di porto di Olbia a 16 miglia dalla costa di Golfo Aranci.

L'allarme era scattato mercoledì scorso quando, dopo la segnalazione della Prefettura di Sassari, era stata ritrovata la sua auto parcheggiata nello scalo di Porto San Paolo. Le ricerche sono state quindi estese via mare, con l'intervento della Guardia costiera che oggi pomeriggio ha rintracciato e recuperato il disperso.

L'uomo, fa sapere la Capitaneria, è in discrete condizioni di salute ma decisamente disidratato per la lunga permanenza in mare senza acqua potabile e sotto il sole. Non ha avuto comunque bisogno delle cure di un medico. Non si sa ancora cosa abbia spinto il tedesco ad uscire con il gommone senza avvertire i familiari.

Stendel è molto conosciuto e stimato a Porto San Paolo dove i figli e gli amici erano in grande apprensione per lui.