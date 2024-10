E’ stato ritrovato ieri dalla polizia un trattore modello Tigrone 5500 di colore rosso rubato lo scorso 15 novembre a un imprenditore agricolo oristanese.

Il mezzo era nascosto in un canneto all’interno della golena del Fiume Tirso, in prossimità della foce. Secondo la polizia il fine del furto non poteva che essere l’utilizzo del trattore come ariete per compiere eventuali rapine a banche, negozi, uffici postali e simili.

Integro e funzionante è stato restituito al proprietario.

Intanto, il Questore di Oristano annuncia che "i servizi di prevenzione generale, anche antirapina e antiterrorismo, sono già iniziati in tutta la provincia e proseguiranno per tutto il periodo delle festività, per assicurare risultati come quelli già raggiunti oggi".