E' stato ritrovato, in buone condizioni, nelle campagne di Sadali, poco prima di mezzogiorno, Serafino Carta, di 89 anni, originario del paese ma residente a Quartucciu, scomparso ieri pomeriggio dopo essere uscito dalla casa del figlio.

Il novantenne, che è stato avvistato da volontari e carabinieri impegnati nelle ricerche, è stato visitato dai medici del 118 che lo hanno trovato in buone condizioni di salute nonostante abbia trascorso la notte all'addiaccio non essendo riuscito a trovare la strada per il rientro.

Nelle ricerche sono stati impegnati i militari della Compagnia di Isili, i vigili del fuoco e gli uomini della Protezione civile.