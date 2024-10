Sta bene il bambino olandese di 10 anni, in vacanza in Sardegna con i genitori, scomparso ieri sera, mercoledì 8 maggio, da un b&b alla periferia di Martis, nel Sassarese, tenendo tutto il paese con il fiato sospeso per due ore.

Il piccolo è stato ritrovato sano e salvo intorno alle 22:45 dai carabinieri della Compagnia di Sassari e dai Vigili del fuoco. fuggendo per pochi istanti all'attenzione dei genitori, si era allontanato nel buio ed era caduto in un fossato nei dintorni del centro abitato.

Infreddolito e confuso il bambino è stato affidato alle cure dei medici del 118, che ne hanno accertato le buone condizioni di salute. Il piccolo è stato quindi restituito ai genitori.