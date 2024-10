E' stato ritrovato dai vigili del fuoco a mezzogiorno Flavio Zoroddu, di 56 anni, di Orotelli, scomparso ieri sera nelle campagne del paese dove era andato a raccogliere legna.

L'uomo, che è stato rinvenuto privo di sensi in località Sa ucca e S'adde ma subito rianimato dall'unità medica del 118, era in un luogo difficilmente raggiungibile in auto. Così i vigili per soccorrerlo hanno allertato anche l'elicottero del 118 che lo ha poi trasportato all'ospedale San Francesco di Nuoro.

Fra le ipotesi quella di una caduta accidentale o di un malore. Alle ricerche oltre ai vigili hanno partecipato i carabinieri della Compagnia di Ottana e della stazione di Orotelli assieme a centinaia di volontari.