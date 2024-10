È stato ritrovato questa mattina attorno alle 8.30 mentre vagava in stato confusionale per le campagne di Padru. Gianluca Gusinu, 22enne di Padru, era alla guida dell'auto a bordo della quale ha perso la vita la fidanzata, Sara Palimodde, sua coetanea di Buddusò, in seguito ad un incidente stradale.

Sara viaggiava a bordo della Volkswagen Golf di Gianluca lungo la Olbia - Alà dei Sardi quando, a pochi chilometri da Padru, il giovane ha perso il controllo dell'auto per cause ancora da chiarire andando a schiantarsi contro un muretto a secco. L'impatto è stato fatale alla ragazza, inutile l'intervento del 118 allertato da altri viaggiatori che si sono trovati davanti la scena straziante. Un altro amico che viaggiava assieme alla coppia non ha riportato ferite.

Gusinu, dopo l'incidente, si era allontanato a piedi sotto choc e per tutta la notte amici e forze dell'ordine lo hanno cercato. È stato ritrovato stamattina, in stato confusionale, mentre vagava per le campagne di Padru nel tentativo di rientrare a casa. Il giovane è stato accompagnato al pronto soccorso dell'Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia per accertamenti.