Si era allontanato da casa il 15 marzo scorso dopo una separazione dalla moglie e perché non accettava la vita che stava conducendo, e i familiari per cercarlo si erano anche rivolti alla trasmissione della Rai "Chi l'ha visto".

Ieri i carabinieri di Cortighiana sono riusciti a rintracciare Aldo Murgia, 68 anni, e dopo averlo fatto parlare con la figlia e incontrare la sorella, lo hanno convinto tornare a casa.

La denuncia di scomparsa era stata presentata il 5 aprile dall'ex moglie a Prato. I carabinieri hanno subito fatto scattare le ricerche, scoprendo che il 68enne era stato controllato tre giorni dopo essersi allontanato da casa da una pattuglia dei militari al porto di Sant'Antioco. Il 21 marzo era stato visto a Portoscuso e quindi le ricerche sono state estese anche in quella zona.

Ieri la Golf del 68enne è stata individuata in località "Sa Conca de Masoni", a Portoscuso, vicino alla provinciale 108.

L'uomo dormiva in auto e ha confermato di essersi allontanato da casa per i problemi familiari e di non aver la possibilità di usare il cellulare perché aveva smesso di funzionare.

Dopo una lunga opera di convincimento, e dopo essere stato messo in contatto con la figlia, Murgia ha accettato di rientrare a casa con la sorella.