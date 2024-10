È stato ritrovato poco prima delle 19 l’escursionista disperso nel Supramonte di Baunei le cui ricerche son partite stamattina. Il giovane, R.M, 36 anni, residente a Gavoi, è stato ritrovato in stato confusionale.

La scorsa notte aveva chiamato i Carabinieri di Nuoro riferendo di essersi perso in località non precisata. La centrale operativa del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico è stata allertata alle 12 di oggi e si è subito attivata per cercare di localizzare il ragazzo tramite l’invio di un SMS locator, ossia un sistema di geolocalizzazione che, tramite l’invio di un messaggio sul cellulare e con la visualizzazione dello stesso da parte del disperso , permette di conoscere la sua posizione. Ma purtroppo questa opzione non ha avuto esito.

Contemporaneamente sono partite le squadre della Stazione Ogliastra che sono riuscite a ritrovare la macchina parcheggiata sulla SS 125, all’altezza del cantiere forestale di Monte Lopene. Inoltre, è stato effettuato anche un sorvolo dell’elicottero dei Vigili del Fuoco, anche in questo caso con esito negativo.

E' stato ritrovato in stato confusionale presso la Croce Bianca di Baunei, dove si è fatto accompagnare da degli operatori turistici che lo hanno incontrato a Cala Sisine.

Sul campo erano presenti anche i Vigili del Fuoco, Carabinieri di Baunei, Compagnia Barracellare e Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.