Il 59 anni scomparso il 4 febbraio scorso da Sanluri è stato ritrovato ieri a Cagliari. Venerio Pilloni era stato visto l’ultima volta tra il 5 e il 6 febbraio proprio nel capoluogo, dove aveva dormito in un albergo vicino alla stazione.

La famiglia aveva presentato la denuncia di scomparsa alla Stazione Carabinieri di Sanluri il 4 febbraio e fin da subito aveva lanciato numerosi appelli sui social.

“Siete stati in tantissimi a fare il tifo per mio zio – scrive su Facebook il nipote - Grazie, ho sentito ancora di più che la mia terra non mi lasciava solo, ho sentito che voi lottavate e pregavate con me”.

Il presidente di Penelope Sardegna, Gianfranco Piscitelli, nel comunicare la bella notizia, tiene a precisare: “Ancora una volta è confermata l'importanza della massima diffusione mediatica e social di una scomparsa. Come Presidente di Penelope Sardegna devo purtroppo sottolineare che si continua ancora ad etichettare troppo facilmente da parte delle autorità con ‘scomparsa volontaria’ la maggior parte delle denunce di scomparsa e questo non è favorevole all'impegno nelle ricerche. Il piano Provinciale delle ricerche prevede l'immediata segnalazione, con foto e relazione, a tutte le forze di polizia, protezione civile, ospedali, associazioni e Caritas”.

“Venerio Pilloni – spiega l’avvocato Piscitelli - circolava in pieno centro e frequentava regolarmente la Caritas, come mai nessuno lo ha cercato dove di fatto era? No comment”.