I Carabinieri del Comando Provinciale di Sassari, questa mattina, nell’ambito dei consueti servizi di controllo del territorio, hanno rintracciato Antonio Col, 59enne di Pattada, scomparso da una settimana.

L’uomo si trovava, in stato confusionale, ai margini della Ss 127/bis che va da Sassari ad Uri: i militari, dopo aver identificato l’uomo lo hanno accompagnato in Pronto Soccorso per gli opportuni accertamenti che da subito hanno escluso situazioni complesse.

Antonio Col, che vive a Pattada con la sorella, era sparito da una settimana quando si era spostato a Sassari per una visita medica: le ricerche erano state estese a tutta l’area e l’uomo era stato segnalato da alcuni cittadini alle porte di Sassari. Questa mattina è stato per fortuna ritrovato dagli uomini dei Carabinieri.