E' stato ritrovato questo pomeriggio a Cala Liberotto il caimano Jack, scomparso alcune settimane fa da un circo che aveva fatto tappa a Orosei.

A segnalarne la presenza nella nota località turistica è stata un'insegnante nuorese che sta trascorrendo le vacanze nella frazione oroseina insieme alla famiglia. Stava passeggiando con il suo cane quando ha notato l'animale. Il rettile, che sembrava provato da questi giorni in libertà, è rimasto immobile.

I carabinieri e la forestale sono subito giunti sul posto creando un cordone di sicurezza attorno al "fuggiasco" per impedirne l'allontanamento ed evitare che aggredisse qualcuno.

Da una prima visita effettuata da un veterinario della Asl di Nuoro il caimano Jack sta bene. L'alligatore si trova ora nella sede del Corpo Forestale di Orosei, dove sarà sottoposto a un esame più approfondito da parte del professionista, prima di essere restituito a Eusanio Martino, titolare del circo Martin e legittimo proprietario dell'animale.

L'alligatore è stato avvistato nel primo pomeriggio da una ragazza che passeggiava col cane in via dei Giunchi, nella pineta di Cala Liberotto: la giovane si è subito allontanata dando nel frattempo l'allarme ai carabinieri della Compagnia di Orosei e ai proprietari di una villetta a pochi metri, che hanno rischiato di ritrovarsi l'animale in giardino.

Una volta arrivati i militari hanno recintato la zona e chiamato i colleghi del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna, che servendosi di coperte e di corde lo hanno immobilizzato e infine catturato.

Le indagini dei Carabinieri proseguono per cercare di accertare se il caimano Jack sia scappato da solo dal circo, o sei sia stato rubato, come sosteneva il titolare della carovana e poi liberato. O ancora prelevato e liberato dagli ambientalisti che da sempre combattono la battaglia contro gli animali tenuti in gabbia.