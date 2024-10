Si sono concluse alle 4:30 del mattino le operazioni di ricerca e soccorso dei due uomini dispersi a Cala Luna, nel territorio di Baunei .

L’allerta è scattata intorno alle 21 di ieri. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Tortolì e una unità cinofila.

Le operazioni sono state rese particolarmente difficili dalle cattive condizioni meteo.

Fortunatamente l’attività di ricerca si è conclusa positivamente e le due persone ritrovate sono in buone condizioni di salute. I Vigili del fuoco colgono l’occasione per ricordare che, in queste giornate particolarmente severe dal punto di vista climatico, sarebbe necessario muoversi solo se strettamente necessario, specie in ambienti montani e di difficile accesso.