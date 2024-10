L’hanno trovata a terra in stato confusionale vicino alla pineta di Mugoni, dove ha trascorso una notte all’aperto.

I carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Alghero, seguendo una torcia elettrica e un foulard lasciati sul terreno, hanno trovato e salvato un’anziana di 87 anni.

Giovedì scorso, 10 novembre, la donna di origine belga, si era allontanata dal proprio bungalow, dove vive, in via Regione Porto Conte, e non aveva fatto più ritorno.

Solo nel pomeriggio dell’11 però, a seguito di una chiamata alla centrale operativa dei carabinieri, sono iniziate le ricerche da parte dei militari.

Immediatamente soccorsa, l’87enne è stata trasportata all’ospedale civile di Alghero, dove è ora ricoverata per ipotermia ma non in pericolo di vita.