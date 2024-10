"Siamo al lavoro per individuare risorse aggiuntive da destinare al programma Ritornare a Casa e lo stiamo facendo da prima che Anci Sardegna sollevasse il problema".

È questa la risposta dell'Assessore alla Sanità Mario Nieddu, al Presidente di Anci Sardegna, Emiliano Deiana.

"Se qualcuno ha fatto male i conti, di certo non si possono attribuire le responsabilità né a questo Assessorato, né a questa Giunta, impegnata sin dal primo giorno ad ottimizzare l'utilizzo e l'integrazione delle risorse. In questa partita, per il bene dei sardi, speriamo che il Presidente Deiana voglia proseguire il confronto costruttivo avviato tra Anci e Assessorato, perché la sterile polemica non serve a nessuno, in particolare ai malati in attesa di risposta".