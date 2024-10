"L’Assessorato regionale della Sanità, a seguito della delibera dello scorso 22 aprile, in cui sono state definite le linee guida per la presentazione dei progetti “Ritornare a casa”, procede a ritmo serrato con l'istruttoria delle domande e con i pagamenti".

E' quanto fa sapere la Regione attraverso un comunicato stampa.

Sono circa mille le richieste di progetti ricevute per il solo 2016.

"La commissione tecnica “Ritornare a casa” ha già analizzato 771 di questi progetti, - si legge - dando priorità a quelli in rinnovo. Entro la prossima settimana, l’Assessorato impegnerà, per i progetti ammessi a finanziamento, circa 6 milioni di euro, in modo da poter disporre i pagamenti ai Comuni entro il mese di giugno, con procedure d’urgenza. La prossima riunione della Commissione, per la prosecuzione dell’istruttoria sui rimanenti progetti ricevuti, è prevista per il 13 giugno".

Per quanto riguarda invece le richieste pervenute alla fine del 2015, sono stati ammessi a finanziamento 551 progetti per i quali sono stati impegnati quasi 6 milioni e mezzo e già pagati oltre 5 milioni e mezzo. I provvedimenti di pagamento pari alla differenza (877.130,65 euro) sono già stati emessi e sono in corso di pagamento.