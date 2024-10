Venerdì 5 luglio si terrà l’edizione estiva delle “Passeggiate di Enrico Costa”, organizzato dal Circolo Culturale Aristeo.

Un“viaggio emozionale” alla riscoperta del centro storico di Sassari grazie agli attori Daniele Monachella e Gabriella Ferrandico che daranno modo di riapprezzare la magia dei luoghi e le ambientazioni ormai dimenticate.

Si partirà alle 19.00 da Piazza Azuni. Il percorso si snoderà poi dietro le quinte della città vecchia. Lungo le viuzze che costeggiano il piazzale, “Enrico Costa” passeggerà nei dintorni del “Circolo borghese”.

Sarà un’atmosfera davvero coinvolgente nella quale “Costa” ricorderà il suo vecchio amico Giuseppe Dessì, al quale dedicò versi ispirati: “Non ho che a chiuder gli occhi per vedere l'amico, per udire la sua voce, per sentirmelo al fianco… Lo vedo scantonare la via Scano o il Portico del Carmelo, col suo lungo pastrano grigio, il cappello a cencio, il fazzoletto al collo e l'inseparabile bastone dal manico uncinato”.

«Attraverso le “Passeggiate” i luoghi divengono paesaggi della memoria e di una socialità mai perduta. Solo in questo modo si riesce a contagiare il senso di un posto attraverso il posto stesso e il contatto con le generazioni che ci hanno preceduto – rimarcano le organizzatrici. Questa edizione pone un ulteriore tassello verso la realizzazione di un sogno nel cassetto del Circolo Aristeo: la nascita del “Festival dei viaggi emozionali Genius Loci”.

Enrico Costa sarà inoltre evocato dalle sagome lignee colorate e mute presenti lungo il percorso, insieme a un richiamo delle réclames del tardo Ottocento.