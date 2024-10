Si terrà venerdì 28 dicembre in piazza Fiume, negli spazi della Biblioteca Universitaria a Sassari, l’inaugurazione della mostra dal titolo “Una piazza per Enrico”.

Previsti gli interventi della direttrice della Biblioteca Viviana Tarasconi, dell’assessora alla Cultura Manuela Palitta e della presidente del Circolo Aristeo Simonetta Castia.

Con quest’iniziativa, promossa da Aristeo insieme alla stessa Biblioteca, all’Archivio Storico Comunale, e in collaborazione con il Comitato per un Monumento a Enrico Costa, si vuole ribadire ed evidenziare il valore civico di questo genere di sculture, così diffusamente rappresentate in contesti moderni di tutta Europa, e nel mondo, sarà preceduta, dalle 16.30 sempre in piazza Fiume, dalla nuova edizione delle “Passeggiate di Enrico Costa”.

Daniele Monachella e i rievocatori storici dell’Associazione Itinerari del tempo daranno ai visitatori la dimensione pubblica e familiare dello storico sassarese, all’interno di un racconto destinato a descrivere e a rievocare il vissuto e lo spirito della Sassari dell’Ottocento.

Il viaggio nel passato si concluderà in Biblioteca, dove un percorso espositivo dedicato al Costa si snoderà lungo un filo tematico semplice e lineare, scandito dalle tappe cruciali della vita e delle opere del grande letterato.