Questa mattina presso la sala conferenze della Fondazione META si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della rassegna del Bogamarì, il riccio di mare.

Ritorna, dunque, dal 7 marzo al 12 aprile, uno degli eventi gastronomici più attesi dell’anno.

La rassegna si articolerà in due momenti. Un “itinerario di gusto”, in collaborazione con gli operatori della ristorazione che per tutto il mese proporranno il tipico piatto a base di riccio, e “degustazioni all’aperto”, la tradizione di assaporare il riccio di mare accompagnato da vino e pane nel luogo simbolo della Città, il Porto di Alghero.

La sagra si svolgerà negli spazi del nuovo Mercato ittico del primo pescato nelle giornate di sabato e domenica durante i fine settimana compresi tra il 7 marzo e il 12 aprile, dalle ore 11.00 alle ore 14.00.

I ristoranti che parteciperanno alla rassegna saranno 22:

Albisbe4, Al Refettorio, Alguer Mia, Aragon, Casablanca, Castell del Càller, Da Mirko, Da Pietro, El Pultal, Il Corallo, La Botteghina, La Ginqueta, La Sartoria del Gusto, La Terrazza, La Tintorera, Les Arenes, Mào de Plà, Movida, Plaça Civica, Ristofever, Trattoria Caragol, Trattoria Rejal.

La sagra del riccio di mare si aprirà sabato 7 marzo alle ore 10 con un convegno nella sala conferenze della Fondazione Meta dal titolo: “Il territorio nel piatto: proposte di valorizzazione del riccio di mare e dei prodotti locali". Seguirà l’inaugurazione della stessa sagra al Porto.

Nel programma della rassegna sono previsti anche laboratori didattici sul riccio di mare rivolti alle scuole primarie. Gli incontri si svolgeranno a partire dal 13 marzo fino al 12 aprile dalle ore 9 alle ore 11.00 presso la banchina del Porto fronte Mercato del primo pescato.

Inoltre, anche quest’anno sarà assegnato “Il Riccio d'Oro" al miglior piatto a base di riccio presentato nel menù di uno dei ristoranti coinvolti e al personaggio che ha contribuito alla promozione del territorio.