Si svolgerà domenica 12 agosto, presso l’Avis Provinciale Cagliari, dalle 8.30 in poi, l'ennesimo #radunodelcuore, organizzato dall'associazione provinciale di persone con #talassemia federata all'Associazione Centrale Thalassa Azione Onlus.

“Questa volta – sottolineano il presidente Matteo Pusceddu e il responsabile dei Raduni del Cuore Ivano Argiolas - siamo lieti di poter riavere con noi, nel magnifico atto della donazione del sangue, gli amici del gruppo The Alliance of Guardian Angels Cagliari Onlus e Associazione Aloe Felice. I nostri amici donatori sono voluti intervenire in uno dei momenti più critici, anche se la carenza del sangue in Sardegna è sistematica 365 giorni all'anno. I Raduni del Cuore sono degli appuntamenti ideati da Thalassa Azione Onlus più di sei anni fa e non si contano più talmente sono stati numerosi”.