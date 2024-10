Tutto pronto per l’edizione numero 23 del Miracolo di Natale, l’evento solidale promosso da Gennaro Longobardi.

La manifestazione verrà presentata venerdì 13, alle 10:30, nella sala stampa del Seminario arcivescovile di Cagliari in via Monsignor Cogoni.

La novità del 2019 è che sono stati coinvolti sedici comuni sardi: oltre a Cagliari, capofila, l’evento si terrà in contemporanea anche a PortoTorres, Sassari, Olbia, Bosa, Iglesias, Decimomannu, Guasila, Domusnovas, Villacidro, Villaputzu, Monserrato, Selargius, Sestu, Quartucciu e Quartu Sant’Elena.

Tutti insieme daranno vita a un importante gesto concreto di sensibilità nei confronti di chi vive in una situazione di difficoltà economica. Gennaro Longobardi insieme a don Marco Lai (direttore Caritas diocesana di Cagliari) e all’arcivescovo mons. Arrigo Miglio, illustreranno i dettagli dell’iniziativa di solidarietà a favore della Caritas cagliaritana per sostenere le famiglie bisognose. L’iniziativa è fissata per mercoledì 18 dalle 9 fino alle 21 nella storica scalinata di Bonaria a Cagliari.