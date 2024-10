Piccoli giornalisti crescono! Dopo il successo della prima edizione, la redazione di “A scuola di notizie” riapre le porte per l’anno scolastico 2016-2017.

Informarsi, apprendere com’è strutturato un articolo, stimolare lo spirito di osservazione e la capacità critica, imparare ad individuare le notizie, analizzare le fonti e a leggere un quotidiano, saranno alcuni dei punti sui quali ruoterà la didattica proposta.

Aperto ai bambini da 8 a 10 anni e ai ragazzi da 11 a 13 anni – fino a esaurimento posti - il laboratorio inizierà intorno al 20 ottobre e terminerà alla fine del mese di marzo.

Quest’anno sarà la Biblioteca San Michele - in largo Lo Quarter - ad ospitare il laboratorio, offrendo spazi e tecnologie adatte a ricreare una vera redazione giornalistica. Lezioni frontali, giochi, scrittura, lettura, ricerca bibliografica e web, interviste e proiezioni animeranno i pomeriggi dei piccoli cronisti.

Il corso - che si terrà una volta a settimana - sarà tenuto come lo scorso anno dalla giornalista Erika Pirina, già attiva nel territorio come free lance, addetta stampa e come docente di comunicazione e giornalismo nei corsi di formazione professionale.

Le testate cittadine Catalan Tv, Alguer.it , Buongiorno Alghero, Alghero Eco e AlgheroNews, anche quest’anno saranno media partner dell’iniziativa e permetteranno di entrare nel vivo del lavoro attraverso visite guidate e interviste.

Lo scorso anno i partecipanti hanno visitato la redazione di Catalan Tv, intervistato il sindaco Mario Bruno e pubblicato un giornalino finale nel quale sono stati raccolti gli articoli realizzati.

Durante il laboratorio estivo sul giornalismo ambientale gli iscritti hanno intervistato il presidente del Parco Antonio Farris e incontrato la travel blogger Marianna Norillo. Per informazioni ed iscrizioni sarà possibile contattare la docente Erika Pirina al numero 349 1821907 o scrivere a erikapirina@gmail.com