Fine settimana da non perdere alla Galleria Tanit di via Caniga per gli appassionati di motori e di veicoli d’altri tempi, ma anche per i cultori delle novità nel mondo delle due ruote. Sabato 28 e domenica 29 giugno ritorna a Sassari il Tanit Motor Show, seconda edizione.

Dalle 10 alle 21 gli spazi del centro commerciale si arricchiranno di modelli scintillanti con un’esposizione di auto e moto d’epoca organizzata dal Club “Il Volante”. Esemplari per tutti i gusti, ai quali farà da cornice la seconda mostra fotografica “Motori Lontani”.

Spazio anche ai veicoli da Rally con una particolare sezione curata dal team Alghero Corse, mentre una vera e propria vetrina motociclistica sarà predisposta dai rivenditori di Sassari e Alghero per mostrare le ultime realizzazioni offerte dal mercato.

Solo per la giornata di domenica sarà presente l’esposizione di modellismo dell’associazione “Barracuda da Corsa”, e infine, ciliegina sulla torta, una bella competizione di tuning con il “Trofeo Sardegna Sound”, che premierà le modifiche più fantasiose e le elaborazioni più originali.

«L’iniziativa nasce dalla volontà di creare integrazione con le forze culturali, sociali ed economiche presenti nel territorio - spiega la direttrice della Galleria, Anna Maria Murruzzu - mettendo a disposizione gli ampi spazi di cui il Parco è dotato, per creare eventi di interesse in cui gli operatori locali possano riconoscersi, affinché il Tanit possa essere apprezzato non solo come spazio commerciale ma anche come luogo di aggregazione».