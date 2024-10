"L'Adoc Sardegna è pronta ad assistere i passeggeri che hanno visto i loro diritti calpestati: il ritardo del Cagliari-Bergamo è ben oltre la soglia di tolleranza. Inoltre la Carta dei diritti prevede che l'Enac (Ente nazionale per l'aviazione civile) possa sanzionare le compagnie in caso di cancellazione del volo o ritardo prolungato. I nostri uffici sono a disposizione per fornire assistenza e chiarimenti. Chiediamo l'intervento dell'Enac".

Lo annuncia il vice presidente dell'associazione, Andrea Flachi, dopo l'odissea vissuta da circa 150 passeggeri del volo Ryanair diretto all'aeroporto di Orio al Serio, rimasti bloccati dalla 6.35 alle 13 nello scalo di Elmas.

"E’ inaccettabile. Nessuna comunicazione preventiva per i passeggeri, che hanno appreso del ritardo biblico solo pochi minuti prima dell'imbarco. Nessuna assistenza a terra. Uno scandalo, che pare sia dovuto a un problema di equipaggio - denuncia Falchi - esistono le norme della Comunità europea, alle quali si rifà la Carta dei diritti del passeggero. In materia si è anche pronunciata la Corte di Giustizia europea. A queste norme e a queste sentenze ci rifacciamo e in virtù di questi riferimenti giuridici chiediamo l'intervento dell'Enac.

"Se il passeggero, a causa di un ritardo, raggiunge la destinazione con oltre tre ore di ritardo rispetto all'orario di arrivo pubblicato - spiega Falchi - lo stesso ha diritto alla compensazione pecuniaria prevista per alcuni casi di cancellazione del volo".