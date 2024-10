E' partita da Livorno con 12 ore di ritardo verso Olbia la nave El Venizelos del consorzio "GoinSardinia" che era rimasta bloccata ieri nel porto toscano, temporaneamente bloccata fino alle 21 dall'armatore "Anek Lines" della nave a noleggio per presunte inadempienze nei pagamenti.

A bordo sono saliti 673 passeggeri sui circa 1.800 previsti, molti dei quali hanno trovato soluzioni alternative dopo l'annuncio ai passeggeri, comparso ieri alla stazione marittima di Olbia, di provvedere all'acquisto di un nuovo biglietto e di inviare via mail alla compagnia una ricevuta per il rimborso. "Go in Sardinia ha provveduto ad adempiere ai propri doveri", si legge nella nota affissa, "rifornendosi del carburante regolarmente pagato.

Nonostante i nostri sforzi, continua l'annuncio, "la compagnia Anek Lnes ha deciso comunque di annullare la corsa non volendo garantire le condizioni assicurative a noi spettanti come da contratto di noleggio sottoscritto".

La nave "El Venizelos", poi invece salpata, è attesa nelle prossime ore a Livorno ma al momento, ne' la capitaneria di porto di Olbia ne' l'Autorita' portuale sanno se continuerà a viaggiare o se, arrivata a destinazione, sarà definitivamente fermata. E' intanto in corso in prefettura a Sassari un vertice per garantire il trasporto ai circa ventimila passeggeri che avevano prenotato un posto sul traghetto fino al termine della prossima settimana.

I recapiti telefonici degli uffici di "GoinSardinia" di Olbia e Livorno risultano irraggiungibili stamane, mentre l’autorità portuale di Olbia, che al momento non ha ricevuto alcuna comunicazione ufficiale, è bersagliata decine di telefonate per avere informazioni dai passeggeri che avevano acquistato un biglietto per i prossimi giorni.