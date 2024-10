Immagine simbolo

Una lettrice di Sardegna Live ci ha scritto per segnalare alcuni disservizi alla ASSL di Nuoro che vogliamo portare all’attenzione di tutti i lettori e non solo.

In particolare Laura F., di Macomer, attende da più di due mesi il referto di una isteroscopia, un esame ginecologico che permette di valutare lo stato di salute della cavità uterina e del canale cervicale.

“Dopo aver fatto una isteroscopia in ginecologia mi è stato detto che il referto sarebbe arrivato in una ventina di giorni, ma visto che l'anatomia patologica stava avendo dei ritardi forse sarebbero stati necessari 30 giorni. Dopo più di due mesi il referto ancora non è pronto, l'anatomia patologica continua ad avere problemi e io continuo compulsivamente a chiamare per sapere se il referto è arrivato. Oggi mi è stato detto che le attese possono arrivare anche a 5-6 mesi, mi sembra quanto meno assurdo”. Così la nostra lettrice spiega i ritardi nella consegna dei referti. E non si tratterebbe di una situazione isolata perché lo stesso disservizio è stato riscontrato “al poliambulatorio di Macomer, dove per il referto di un pap test sono in attesa ugualmente da due mesi”.

“Ora mi chiedo – si interroga Laura - è questa la sanità pubblica che ci garantisce il sistema sanitario nazionale? La prevenzione precoce a cosa serve, se i referti impiegano mesi ad essere elaborati? Sono davvero senza parole”, scrive sconcertata la paziente.

Se anche voi volete segnalarci la vostra esperienza e storia scrivete a redazione@sardegnalive.net