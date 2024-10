Rita Dalla Chiesa, giornalista e conduttrice televisiva, è intervenuta in merito alla vicenda che questi giorni ha visto la Sardegna al centro di tante polemiche, in seguito ai contagi registrati in varie zone turistiche dell'Isola.

Con un tweet ha infatti manifestato la sua disapprovazione nei confronti di chi ha puntato il dito sulla gestione dell'ondata turistica, e accusato di scarsa efficienza nei controlli per limitare la diffusione del virus.

“Basta aggredire la Sardegna. Siete andati tutti lì in vacanza perché sapevate che era uscita 'pulita' dal Covid - scrive Dalla Chiesa -. E voi, con la vostra incoscienza, l’avete infettata. Siete voi gli unici colpevoli. Se l’aveste rispettata la gente avrebbe potuto continuare a lavorare”.