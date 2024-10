L'ordinanza di Christian Solinas sui metri cubi d'aria intesi come unità di misura per stabilire il limite massimo di clienti in un ristorante finisce al centro di un'interrogazione del Pd.

"Ci aspettiamo che il governatore chiarisca quali siano gli studi scientifici alla base di queste indicazioni", spiega il primo firmatario Piero Comandini.

"Sarebbe infatti opportuno - sottolinea l'esponente dell'opposizione - ristabilire le semplici ma efficaci disposizioni in materia sanitaria di distanziamento personale, utilizzo delle mascherine ed igienizzazione con apposite soluzioni idroalcoliche delle mani, di disinfezione delle superfici e degli oggetti di qualsiasi esercizio o locale aperto al pubblico". Secondo il consigliere regionale dem, "tutto questo crea ulteriore confusione, incertezza e difficoltà ai ristoratori e ai gestori di piscine, centri termali, come se le difficoltà non fossero già abbastanza".

Tante le domande che si pongono gli addetti ai lavori, ricorda Comandini, che le elenca: "20 mc d'aria per ogni cliente quanti sono? Chi li misura? E il ricambio d'aria? Come si calcola un tasso di ricambio dell'aria non inferiore a 0,6?".