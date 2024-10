I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile Carabinieri, unitamente ai colleghi del 9° Battaglione Sardegna, questa mattina hanno arrestato Nyassi Hally, cittadino gambiano, 38enne, pregiudicato, richiedente asilo politico, nella centralissima Piazza Del Carmine, al termine di una violenta lite scaturita per futili motivi con due suoi connazionali, Jarju Omar, classe 1998 e Choi Saihou, classe 1995, entrambi del Gambia e anch’essi richiedenti asilo politico.

Il giovane, fermato dai militari, non solo si è rifiutato di fornire le proprie generalità e di esibire un documento di identità, ma ha colpito al volto un carabiniere prima di essere immobilizzato e ammanettato.

Attualmente si trova rinchiuso in camera di sicurezza in via Nuoro in attesa del rito per direttissima previsto per domattina in Tribunale.