Spintoni, urla, calci e pugni: accade tutto in una frazione di pochissimi minuti in pieno cetro a Cagliari, davanti alla “Rinascente” di via Roma. Nella rissa sono coinvolte cinque persone, mentre una donna è stata accompagnata in ambulanza al pronto soccorso per essere medicata: fortunatamente ha riportato solo alcune ferite non gravi.

Sul posto sono intervenuti i militari della Radiomobile Carabinieri che hanno avviato le indagini per capire ed accertare le responsabilità e la natura della furibonda lite. Coinvolti nella rissa almeno cinque cittadini extracomunitari.