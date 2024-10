La Questura di Cagliari fa sapere che, in riferimento all’episodio avvenuto nella notte di sabato scorso nel quartiere “Marina”, dove un giovane cagliaritano, raggiunto da un calcio al volto è stato sottoposto ad un intervento maxillo-facciale alla mandibola, la Polizia di Stato attraverso gli investigatori della Squadra Mobile sta procedendo a serrati accertamenti volti alla verifica puntuale della dinamica dei fatti e all’individuazione dei responsabili.

Diverse, infatti, sono le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona in questi istanti al vaglio degli investigatori, così come vari sono i testimoni sentiti in queste ore dai poliziotti cagliaritani.

Al momento è stato possibile delineare un quadro iniziale: una lite tra un gruppo di giovani scaturita da futili motivi nelle vie della Marina, quando dagli insulti si è passati agli spintoni, poi ai pugni e per finire ai calci da parte del gruppo più numeroso (il cui numero è ancora in fase di quantificazione) con il ferimento di due ragazzi, uno dei quali sottoposto all’intervento chirurgico sopra accennato.

Le attività proseguono incessanti per l’individuazione dei responsabili.