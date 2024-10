Nel corso della pomeriggio di ieri la polizia ha denunciato una 38enne sassarese per possesso di oggetti atti ad offendere.

Gli agenti sono intervenuti nel quartiere di Monte Rosello, dove era stata segnalata una rissa in corso fra tre o quattro persone.

Sul posto gli agenti non sono riusciti a individuare tutti i partecipanti alla rissa, che nel frattempo si erano dileguati, ad eccezione di una donna che si era allontanata con in mano un manganello in legno.

La 38enne, già nota alle forze di polizia, in merito al possesso del randello, ha dichiarato che le sarebbe servito per difendersi durante il litigio avuto con il proprio compagno.

Sono in corso ulteriori indagini per addivenire agli altri responsabili coinvolti nella rissa.