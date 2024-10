Tre giovani che un mese fa avevano scatenato una rissa in piazza d'Italia sono stati raggiunti da tre provvedimenti di Daspo urbano emessi dal questore di Sassari.

Il provvedimento vieta ai tre l'ingresso e la semplice sosta nelle immediate vicinanze di esercizi pubblici di somministrazione, anche per asporto, di bevande alcooliche di qualsiasi genere e nei locali di pubblico trattenimento in genere, che si trovano a Sassari, per una fascia territoriale che comprende una rilevante parte della città e che racchiude, oltre ai principali luoghi di passeggiata e ritrovo serale del centro cittadino, l'intero centro storico.

Per due di loro il Daspo sarà valido un anno e mezzo, per il terzo due anni. I tre ragazzi, due sassaresi e uno residente in un comune dell'hinterland, nel pomeriggio del 10 novembre scorso, avevano prima infastidito i clienti di un bar in piazza d'Italia, e poi avevano scatenato una furibonda rissa aggredendo un cameriere e alcuni avventori.