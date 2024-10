Nella serata di ieri, è giunta una chiamata sulla linea 113 da parte di un cittadino che segnalava una violenta lite tra due extracomunitari in Piazza del Carmine, uno dei quali era stato ferito al petto con un punteruolo. Un equipaggio della Squadra Volante, giunto sul posto, ha identificato la vittima, un giovane ghanese che, nonostante la ferita, è stato in grado di descrivere il proprio aggressore, il quale nel frattempo si era dato alla fuga in direzione di Via Maddalena.

Gli agenti, prontamente inseguitolo, lo hanno bloccato all’altezza di Via Malta, ove aveva tentato di nascondersi sotto un’autovettura. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un punteruolo in metallo della lunghezza di 7,6 cm, che si è appurato essere lo stesso usato per l’aggressione. Lo straniero, un algerino 33enne, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e contro la persona, è risultato avere in trattazione una richiesta di protezione internazionale.

Il ferito, trasportato in codice verde presso il Pronto Soccorso del Policlinico di Monserrato, che ha riportato ferite superficiali all’emitorace sinistro guaribili in dieci giorni di cure, ha poi spiegato agli agenti che la lite era scaturita da futili motivi, in particolare dal mancato pagamento di un paio di scarpe, degenerata poi nell’aggressione fisica. Dell’accaduto è stato notiziato il P.M. di turno e, al termine dell’attività di rito, l’aggressore è stato denunciato in stato di libertà per il reato di lesioni personali aggravate dall’uso di strumenti atti ad offendere.