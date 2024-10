Gli addetti alla sicurezza hanno negato loro l’accesso alla struttura, forse il fatto che fossero particolarmente ubriachi è stato uno dei motivi principali per garantire tranquillità agli altri avventori dell’Opera Beach.

Alcuni cittadini extracomunitari, un gruppetto di 4 o 5 almeno, non hanno però gradito il fatto di non poter entrare in discoteca e da lì è partita la rissa, finita a colpi di pietre e con una transenna lanciata contro i buttafuori dagli stessi stranieri.

Al Poetto di Quartu, stanotte, è accaduto il finimondo o quasi: sul posto, arrivano anche gli equipaggi della Radiomobile Carabinieri Quartu e un’ambulanza del 118: ci sono stati alcuni feriti, una situazione che poteva degenerare ma che fortunatamente è stata poi riportata “quasi” alla normalità.