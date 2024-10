Sarebbe un italiano l’uomo che ieri notte, intorno alle 22, ha sparato un colpo di pistola contro un 19enne africano, ferendolo al polpaccio. E’ accaduto in piazza Matteotti a Cagliari, davanti alla fermata dell’autobus, dove sarebbe scoppiata prima una rissa culminata proprio con il ferimento del giovane del Gambia, attualmente ricoverato all'ospedale Marino. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

I motivi che hanno dato vita alla rissa tra stranieri e un italiano sono ancora ignoti. Secondo una prima ricostruzione il 19enne da Piazza Matteotti si sarebbe poi spostato in via Roma alla fermata dell'autobus all'angolo di via Carlo Felice, dove è stato raggiunto da un uomo di carnagione chiara, forse lo stesso che aveva preso parte alla rissa qualche minuto prima. I due avrebbero ripreso a discutere e improvvisamente il rivale ha estratto dalla tasca una pistola di piccolo calibro, esplodendo un colpo.

I Carabinieri giunti sul posto hanno avviato nell’immediato le ricerche dell’aggressore, del quale nulla si sa ancora. I militari hanno ascoltato i testimoni e recuperato i filmati delle telecamere della zona.