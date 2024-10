I Carabinieri della Compagnia di Nuoro hanno denunciato in stato di libertà un sessantenne di origini campane, residente a Casoria. L'uomo insieme a due complici in corso di identificazione, nei giorni antecedenti il Natale hai inviato a ignari correntisti alcune e-mail, riportanti il logo dell'istituto di credito presso il quale le vittime avevano attivato il proprio conto corrente, con la richiesta di credenziali e password di accesso.

La richiesta motivata da presunti motivi di sicurezza, è stata accolta da un 36enne nuorese al quale i malfattori hanno sottratto una ingente somma di denaro. L'uomo, tratto in inganno dalla presunta ufficialità della richiesta, ha comunicato gli estremi del proprio conto corrente che i truffatori hanno immediatamente svuotato attraverso prelievi presso gli sportelli bancomat e presentandosi all'impiegato dello sportello dal quale si sono fatti consegnare l’ingente somma in denaro contante.

Questa particolare modalità di frode è nota come phishing e consiste nel contraffare il logo di istituti di credito per poi inviare e-mail per captare dati sensibili noti solamente alle vittime.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro, impegnati da tempo nel contrasto del fenomeno delle truffe online, invitano gli utenti della rete a prestare molta attenzione a tali richieste che, nella loro totalità, sono tentativi di truffa. Gli istituti di credito Infatti non contattano il loro clienti attraverso email o se lo fanno non richiedono mai le credenziali di accesso ai conti correnti.

Ora le indagini sono indirizzate a identificare i complici del truffatore Campano che si sono resi responsabili dei prelievi agli sportelli bancomat.