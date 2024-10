“Ancora una volta il Consiglio regionale ha espresso una volontà univoca: dare attuazione concreta al principio di insularità. L’approvazione di questa mattina della Risoluzione è un altro tangibile segnale di come la Sardegna voglia eliminare quei vincoli dovuti al fatto di essere isola”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais che si trova a Bruxelles per partecipare alla Conferenza plenaria del Comitato europeo delle Regioni.

“La Risoluzione approvata questa mattina – ha aggiunto il Presidente Pais – rappresenta un altro tassello importante per rafforzare ancora di più i rapporti con l’Unione Europea. La Sardegna deve essere unita per poter raggiungere quegli obiettivi concreti in materia di agricoltura, trasporti e continuità territoriale”. 

Il Presidente ha espresso soddisfazione anche per il via libera dato alla Legge che disciplina le strutture ricettive all’aria aperta: “Si tratta di un provvedimento atteso da lungo tempo e che fa finalmente chiarezza nel settore”.