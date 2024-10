La Giunta regionale, su proposta dell’assessore della Programmazione, Alessandra Zedda, ha approvato le integrazioni alle direttive in materia di recupero e riscossione dei crediti regionali attraverso le quali sono previste rateizzazioni di maggiore durata sia per le persone giuridiche che per quelle fisiche.

“In un momento di grave crisi come questo la Regione sta facendo ogni sforzo per andare incontro alle difficoltà delle imprese - spiega l’assessore della Programmazione – e attraverso questa delibera abbiamo disposto una tempistica più lunga per la riscossione dei crediti regionali. La crisi di liquidità in cui versa il nostro sistema economico, caratterizzato in prevalenza da una dimensione medio – piccola, rende difficoltoso il puntuale pagamento delle somme dovute all’Amministrazione regionale anche da parte di quelle società contrassegnate da una sana gestione. Abbiamo trovato il giusto compromesso per andare incontro alle imprese e per dare all’amministrazione regionale la possibilità di iniziare ad incassare immediatamente i pagamenti rateali sui propri crediti”.

Il piano di ammortamento potrà prevedere rate a cadenza mensile o trimestrale, per una durata complessiva che varia in relazione all'importo che deve essere versato, comprensivo di capitale, interessi legali, eventuali sanzioni e interessi moratori, maturati alla data della richiesta.

Lo schema di rateizzazione prevede: massimo 2 anni per importi fino a 5.000 euro; massimo 4 anni per importi tra i 5.000 e i 15.000 euro; massimo 6 anni tra i 15.000 e i 30.000 euro; massimo 7 anni tra i 30.000 e i 50.000 euro; massimo 8 anni tra i 50.000 e i 100.000 euro; massimo 10 anni tra i 100.000 e i 300.000 euro; massimo 15 anni oltre i 300.000 euro.