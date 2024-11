Durante l'ultima riunione di Giunta, è stata approvata la delibera presentata dall'assessore ai Lavori Pubblici Antonio Piu che prevede un finanziamento di oltre 4 milioni di euro alle amministrazioni locali per gli studi di fattibilità e la progettazione di interventi per ridurre il rischio idrogeologico. Secondo Piu, l'attenzione verso i rischi legati alle abbondanti e violente piogge che colpiscono sempre più frequentemente i territori è massima.

Dopo l'alluvione di fine ottobre, si è reso evidente che tali eventi non sono più eccezionali e quindi è necessario agire non solo in risposta alle emergenze, ma anche prevenendo e individuando interventi urgenti per mitigare il rischio idrogeologico. La delibera prevede la programmazione di 4.448.500 euro dal Bilancio regionale per fornire contributi alle amministrazioni locali per la preparazione degli studi di fattibilità e la progettazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle aree perimetrate del PAI.

L'obiettivo è sviluppare progetti cantierabili per contrastare il dissesto idrogeologico, consentendo il finanziamento delle opere successivamente alla definizione dei progetti e all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie. Le criticità prioritarie individuate riguardano le aree a rischio elevato e molto elevato, così come quelle soggette ad alto e molto alto pericolo idrogeologico secondo la pianificazione regionale vigente.

Sono state considerate anche alcune opere programmate inizialmente con il Patto per lo Sviluppo della Sardegna e poi parzialmente defiscalizzate, nonché interventi previsti dal Commissario di Governo per contrastare il dissesto idrogeologico in Sardegna. La delibera include anche interventi nel Comune di Bitti per completare il quadro di interventi necessari a garantire la sicurezza dell'abitato nel minor tempo possibile.