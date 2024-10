Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Sardegna ha prorogato la criticità moderata (allerta arancione) sino alle 18.00 di domani 5 dicembre per le zone del Flumendosa-Flumineddu, Campidano e Iglesiente.

Nelle stesse zone, così come in Gallura, e per la stessa durata, sarà valida la criticità ordinaria (allerta gialla) per rischi idraulico e idrogeologico per temporali.