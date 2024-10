Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile della Sardegna ha diramato un nuova allerta gialla in alcune zone dell’isola.

Nei bacini dell’Iglesiente, Campidano, Flumendosa Flumineddu e Gallura sarà in vigore la criticità ordinaria sino alla mezzanotte di domani. per quanto riguarda quello idraulico, sino alle 24.00 sarà allerta gialla nel Campidano mentre sino alle 14.00 di domani 22 gennaio in Gallura e nel Flumendosa Flumineddu.