La chiusura di viale Colombo sta creando numerosi problemi ai cittadini di Quartu Sant'Elena. Lavoratori, genitori e malati che debbono raggiungere quotidianamente i luoghi di lavoro, le strutture sanitarie e le scuole, chiedono a gran voce la sua tempestiva riapertura.

Da un lato c’è il provvedimento del primo cittadino Stefano Delunas che, con un’apposita ordinanza, chiude di fatto il traffico veicolare sull’importante viadotto che da viale Colombo conduce sul litorale Poetto, dalla Marinella su entrambe le direzioni (Margine Rosso o ex Marino).

Dall’altro ci sono le polemiche, in primis quelle del consigliere comunale Tonio Pani: “Certo, i lavoro sono indispensabili e fondamentali – dice – ma perché così tanto tempo per mettere in sicurezza un ponte così importante per la viabilità interna ed esterna”?

Sbottano i commercianti quartesi e tantissimi cittadini: “Pensare che per il recente alluvione in zona Capoterra, sulla 195, quel brandello che venne giù fu ripristinato d’urgenza in pochi giorni”. Intanto, polemiche a parte, stamattina il delirio: tra viale Marconi e asse mediano code interminabili per ovviare all’insolito imprevisto.