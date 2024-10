Attimi di grande apprensione questa mattina, dopo mezzogiorno, nella spiaggia di Prumari a Villaputzu. Un 56enne di Ballao ha avvertito un malore mentre faceva il bagno.

Il bagnino Simone Cireddu, in servizio presso la postazione di salvamento comunale gestita dalla Protezione Civile, non ha perso tempo e si è tuffato in acqua per salvarlo. Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza.

Nonostante l'acqua ingerita il 56enne si è ripreso preferendo non recarsi in ospedale.