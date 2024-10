I carabinieri del Nas hanno segnalato all'autorità amministrativa un 77enne, legale rappresentante di una comunità integrata per anziani situata in provincia di Cagliari e gestita da una cooperativa sociale sempre del capoluogo.

Nella struttura per anziani di cui è legale rappresentante non funzionava il riscaldamento. Per questa ragione i militari gli avevano intimato di ripristinare al più presto le funzionalità della caldaia, cosa che non è avvenuta.