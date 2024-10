Aprono i cantieri a Sant'Elia. Inizieranno a novembre e si concluderanno entro 10 mesi i lavori per gli interventi urgenti di riqualificazione e messa in sicurezza delle prime 700 abitazioni nei palazzoni del quartiere cagliaritano, grazie ai 5 milioni di euro stanziati il 23 dicembre scorso dalla Giunta su proposta dell'assessore dei Lavori Pubblici Paolo Maninchedda.

Dopo il via libera dell'Esecutivo e l'individuazione di 29 lotti di intervento, la gara per l'aggiudicazione dei lavori è stata bandita il 22 luglio 2015. A settembre, l'aggiudicazione a 22 ditte, mentre per gli altri 7 lotti le operazioni di gara si concluderanno entro fine ottobre: si tratta per il 90% di imprese sarde. L'importo medio di ciascun intervento è di circa 150mila euro, e ogni cantiere, per portarlo a termine, ha bisogno di un numero di operai che varia dai 4 agli 8.

Per la riqualificazione di Sant'Elia è stato sottoscritto un apposito accordo di programma con Area e il Comune di Cagliari che prevede due tipi di interventi: la messa in sicurezza dei palazzi con l'eliminazione delle barriere architettoniche e lavori di risanamento igienico-sanitario. A marzo, con il Piano Infrastrutture finanziato dal mutuo, la Giunta Pigliaru ha stanziato altri 5 milioni di euro per Sant'Elia. Per riqualificare le abitazioni che ne hanno necessità in tutti i 1.500 palazzi è stato stimato un importo di 96 milioni di euro.