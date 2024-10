È cominciato il progetto di riqualificazione e messa in sicurezza del vecchio inceneritore nella piana di San Lorenzo, alla periferia di Cagliari, in cui ogni giorno arrivano circa 250 tonnellate di immondizia.

1,7 i milioni, provenienti dal fondo comunale, che sono stati investiti per la realizzazione di un moderno impianto di travaso che introduce i nastri trasportatori.

Si procederà alla demolizione del camino e del condotto fumi e alla rimozione di una serie di opere infrastrutturali danneggiate per poi trasformare definitivamente l’impianto in una stazione intermedia di stoccaggio.

Per quanto riguarda la discarica di 174mila metri cubi, fa sapere il Comune, verrà trasformata in una collina naturale.

L’ intervento non prevede la rimozione dei rifiuti, ma il loro isolamento e la copertura con vari strati di materiali fino ad arrivare ad un livello concepito e realizzato per favorire la crescita della vegetazione in superficie. Il costo previsto è di circa 2,5 milioni di euro, con un possibile finanziamento da parte della Regione Sardegna.