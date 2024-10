“Ringrazio l’Anas per il suo intervento concordato per la bonifica delle discariche presenti a bordo strada. Sono state rimosse tonnellate di rifiuti dagli innesti stradali provenienti dalla viabilità extra urbana in ingresso a Cagliari. Un pessimo biglietto da visita per la città provocato dalle persone incivili. Sono in corso gli accertamenti e verranno ulteriormente intensificati i controlli con foto trappole per individuare sanzionare e denunciare questi individui che non hanno nessun rispetto della società e dell’ambiente in cui vivono”.

Lo scrive e lo annuncia in un video sui social (che trovate in basso, cliccando il link), il Consigliere Comunale dei Riformatori, Raffaele Onnis, mostrando con le immagini gli interventi effettuati per eliminare la vergognosa situazione venutasi a creare col tempo, da parte degli automobilisti che effettuano il lancio delle buste piene di immondizia.

VIDEO https://www.facebook.com/raffaele.onnis/videos/3298882703526460/