In occasione della giornata mondiale “Puliamo il mondo”, il Comune di Ollolai, in collaborazione con la Pro Loco Ollolai, organizza la giornata ecologica per ripulire il parco di San Basilio.

L’evento, in programma sabato prossimo, 24 settembre, ha come intento quello di coinvolgere le persone al rispetto e alla sensibilizzazione delle bellezze naturali nostrane, che molto spesso vengono minacciate dall’incuria delle persone.

Il programma prevede l’incontro con tutti i partecipanti alle ore 9:30 nella piazzetta di San Basilio, dove verranno distribuiti tutti i materiali necessari per la raccolta dei rifiuti.

Alle ore 11 si sosterà per una pausa in “Sa Onca Frabiqà”, per poi continuare alle 13:30 con il pranzo per tutti i partecipanti presso il Gazebo, ex asilo parrocchiale.

Tutta la comunità di Ollolai è invitata a partecipare.