"Dal primo dicembre gli studenti pendolari di Cala Gonone che si recano a Siniscola per frequentare le scuole superiori, in particolare il prezioso indirizzo Nautico e Alberghiero, hanno visto mancare il diritto alla mobilità, in quanto il pullman privato che veniva utilizzato per gli spostamenti non ha più garantito la tratta". Il consigliere comunale del Partito Sardo D'Azione di Dorgali, Marco Mura, si è attivato con celerità al fine di trovare una soluzione alla situazione delineatasi.

"Oggi - afferma Mura - si pone finalmente termine ad una grande problematica di viabilità interna nel nostro Comune. In particolare alla tratta che collega Cala Gonone -Dorgali -Siniscola, che coinvolge gli studenti pendolari che ogni giorno devono raggiungere gli Istituti Superiori di Siniscola. Voglio ringraziare in particolar modo L' Assessore ai Trasporti Antonio Moro, il Segretario Particolare e gli uffici di Gabinetto per il loro tempestivo intervento nell'aver trovato una soluzione immediata limitando ed evitando ulteriori disagi ai ragazzi e alle famiglie degli studenti pendolari".

"La provincia di Nuoro e Dorgali vanta una percentuale elevata di dispersione scolastica - prosegue -. E' doveroso attivarsi nel venire incontro anche a chi per scelta ha deciso ogni giorno di svegliarsi molto presto e rientrare molto tardi a casa facendo tanti chilometri pur di frequentare i corsi di studio Nautico Alberghieri. Insieme al segretario della Sezione PSd'Az di Dorgali, Stefano Lavra, ci siamo attivati in prima persona cercando una interlocuzione immediata con la RAS al fine di porre all'attenzione dell'assessore le criticità che erano emerse dalle famiglie e dagli allievi".

Proprio Mura, lo scorso 22 novembre si era rivolto all'assessore Moro, esponendo la problematica venuta a crearsi. Contattato da 15 genitori di alunni dorgalesi che frequentano gli istituti superiori di Siniscola, il consigliere aveva lamentato gli imminenti disagi a cui sarebbero andate incontro le famiglie degli studenti, visti i 10 chilometri che separano Dorgali e Cala Gonone. Distanza che avrebbe costretto gli stessi genitori a doversi mettere ogni mattina in viaggio per accompagnare i figli, venendo incontro, tra le altre cose, a problemi di tipo lavorativo. Una situazione che, fortunatamente, è stata scongiurata col ripristino del servizio di trasporto pubblico per gli studenti.